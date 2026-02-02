Iranul analizează procese diplomatice pentru reducerea tensiunilor cu SUA

Informația a fost confirmată luni de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, care a declarat că Teheranul speră la rezultate concrete „în zilele următoare”, scrie Reuters.

Declarațiile vin pe fondul unor semnale publice transmise atât de oficiali iranieni, cât și de lideri americani, privind existența unor discuții diplomatice Iran–SUA, facilitate de state din regiune.

Potrivit lui Esmaeil Baghaei, țări din regiune joacă rolul de intermediari în transmiterea mesajelor dintre Teheran și Washington. Oficialul iranian a precizat că „diverse puncte au fost schimbate”, iar autoritățile de la Teheran analizează în prezent „detaliile fiecărui proces diplomatic”, cu scopul de a stabili cadrul și mecanismele unor eventuale negocieri.

Baghaei a subliniat că discuțiile se află într-o etapă de examinare și decizie, fără a oferi detalii despre natura exactă a mesajelor sau despre un calendar clar al negocierilor. Totuși, el a precizat că procesul vizează structura și cadrul discuțiilor diplomatice Iran–SUA, nu doar schimburi informale de mesaje.

Tensiuni militare și semnale politice contradictorii

Afirmațiile Teheranului apar în contextul unei consolidări a prezenței militare americane în apropierea Iranului. În paralel, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat săptămâna trecută că Iranul este „serios angajat în discuții” cu Washingtonul.

Declarația liderului american a fost făcută la scurt timp după ce Ali Larijani, un înalt oficial iranian responsabil cu securitatea națională, a anunțat pe platforma X că „aranjamentele pentru negocieri sunt în curs”.

Perspectivele negocierilor diplomatice

Deși ambele părți transmit mesaje prudente, procesele diplomatice par să intre într-o fază decisivă. Implicarea statelor regionale ca mediatori sugerează o abordare indirectă, menită să reducă riscurile unei escaladări militare.

Rămâne de văzut dacă aceste eforturi diplomatice vor conduce la reluarea unor negocieri formale sau la o detensionare reală a relațiilor dintre cele două state.