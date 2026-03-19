Parlamentul Iranului discută planuri de a colecta taxe de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Parlamentul Iranului discută o propunere controversată de a impune taxe pe tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Orrmuz, conform raportului agenției de știri ISNA.
Parlamentul Iranului discută planuri de a colecta taxe de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 12:36, Știri externe

Aceasta reprezintă o inițiativă menită să transforme ruta maritimă vitală într-o sursă de venit direct pentru Iran.

Potrivit planului discutat, țările ale căror nave tranzitează strâmtoarea vor fi obligate să plătească taxe autorităților iraniene pentru utilizarea acestei rute ca traseu sigur.

Inițiativa parlamentară iraniană a atras deja atenția comunității internaționale și a investitorilor din domeniul transportului maritim, unii avertizând că introducerea taxelor ar putea crește costurile pentru companiile de shipping și ar putea afecta stabilitatea comercială regională.

Analiza include și discuții privind securitatea navei și controlul maritim, într-o zonă deja marcată de incidente anterioare între forțele regionale și flotele occidentale.

