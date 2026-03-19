Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României

Întâlnirea celor doi lideri a avut loc joi la Bruxelles.

„România este sigură, noi vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a răspuns Rutte unei întrebări privind securitatea țării în urma amenințărilor lansate de iranieni.

Secretarul general s-a referit și la programele de apărare care vizează flancul estic al organizației.

„Preluăm din Marea Neagră până în nord toate capacitățile, vom avea mai multe cunoștințe, vom ști ce lacune avem și ce trebuie să facem (…) colaboram cu Ucraina … ei au cunoștințe despre drone”, a adăugat șeful NATO.

Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte în cadrul întâlnirii, dar și în timpul conferinței de presă, despre scutul de la Deveselu, despre relația transatlantică, despre programul Santinela Estică și despre Marea Neagră.

„România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a fost concluzia președintelui României.