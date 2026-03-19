Trimisul SUA se întâlnește cu Lukașenko: presiuni pentru eliberarea deținuților politici din Belarus

Un emisar al Statele Unite s-a întâlnit cu liderul Belarus, Aleksandr Lukașenko, la Minsk, într-o încercare de a obține eliberarea a sute de deținuți politici. Discuțiile au loc într-un context de apropiere diplomatică între Washington și regimul de la Minsk, arată Euronews.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
19 mart. 2026, 12:07, Știri externe

Întâlnirea dintre Lukașenko și emisarul american John Coale vine pe fondul presiunilor exercitate de Washington pentru eliberarea persoanelor încarcerate din motive politice. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, peste 1.100 de deținuți politici se află în închisorile din Belarus. Majoritatea au fost arestați după alegerile contestate din 2020, care au declanșat proteste de amploare, mai scrie Euronews.

În ultimele luni, autoritățile de la Minsk au eliberat zeci de persoane, în mare parte ca urmare a negocierilor cu SUA.

Cazuri importante și gesturi de deschidere

Printre cei eliberați recent se numără figuri importante ale opoziției. Printre acestea se numără și lidera protestelor Maria Kolesnikova, laureatul Premiului Nobel Ales Bialiatski și activistul Mikola Statkevich. Aceste eliberări sunt considerate semnale de deschidere din partea regimului, în contextul negocierilor cu Washingtonul.

În declarațiile oficiale, Lukașenko a contestat existența deținuților politici, afirmând că Belarus nu recunoaște această categorie. „Discutăm relațiile bilaterale, de la reluarea activității ambasadelor până la eliberarea așa-numiților deținuți politici”, a transmis liderul de la Minsk, potrivit presei de stat.

Relațiile SUA–Belarus, într-o nouă etapă

Administrația Donald Trump a încercat, în ultimul an, să îmbunătățească relațiile cu Belarus. S-a realizat inclusiv prin relaxarea unor sancțiuni și includerea țării în inițiativa diplomatică „Board of Peace”. În schimb, Belarus a acceptat să elibereze mai mulți deținuți politici. Acest acord a marcat o schimbare vizibilă de ton între cele două state.

Deși există semne de progres, situația drepturilor omului din Belarus rămâne un subiect sensibil la nivel internațional. Organizațiile pentru drepturile omului continuă să monitorizeze evoluțiile, în timp ce negocierile dintre Washington și Minsk sunt văzute ca un test important pentru viitorul relațiilor dintre cele două țări.

