Zelenski: Belarus construiește drumuri spre granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie

Belarus construiește drumuri spre granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie, a declarat președintele Volodymyr Zelenski după o întâlnire cu comandantul militar Oleksandr Syrskyi, potrivit Nexta.

Conducerea Ucrainei crede că Rusia încearcă din nou să atragă Belarus în război. Zelenski a spus că a instruit oficiali ucraineni să avertizeze conducerea din Belarus. Totodată, el s-a referit la o operațiune a SUA care l-a implicat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro.

„Natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea Belarusului să facă greșeli”, a spus Volodimir Zerlenski.