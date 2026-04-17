Zelenski: Belarus construiește drumuri spre granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Belarus construiește drumuri spre granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie. Zelenski i-a avertizat pe oficialii din Belarus să nu pățească precum liderul din Venezuela.
Sursa: Mediafax foto
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 20:55, Politic

Belarus construiește drumuri spre granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie, a declarat președintele Volodymyr Zelenski după o întâlnire cu comandantul militar Oleksandr Syrskyi, potrivit Nexta.

Conducerea Ucrainei crede că Rusia încearcă din nou să atragă Belarus în război. Zelenski a spus că a instruit oficiali ucraineni să avertizeze conducerea din Belarus. Totodată, el s-a referit la o operațiune a SUA care l-a implicat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro.

„Natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea Belarusului să facă greșeli”, a spus Volodimir Zerlenski.

