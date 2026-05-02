Zelenski anunță activitate la granița cu Belarus și avertizează că Ucraina este pregătită să reacționeze

Într-un mesaj video, liderul de la Kiev a spus că forțele ucrainene monitorizează atent situația și documentează toate mișcările din zonă, scrie Kyiv Post.

„Ucraina este pregătită să reacționeze la orice încercare de a implica forțe vecine în acțiuni agresive împotriva suveranității noastre”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat și pregătirea unor noi pachete de sancțiuni, care urmează să fie aplicate în perioada imediat următoare.

Totodată, Zelenski a precizat că Ucraina poartă negocieri cu parteneri din Europa, Orientul Mijlociu și statele din Golf pentru consolidarea apărării antiaeriene și susținerea economiei.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescute legate de Belarus, după ce autoritățile de la Minsk au fost acuzate că înăspresc controlul asupra internetului, după modelul politicilor aplicate în Rusia.

În trecut, Belarus a fost folosit ca punct de lansare pentru ofensiva rusă asupra Ucrainei din nord, în primele faze ale invaziei din 2022.