Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul de externe, în timp ce Kievul încearcă să reia negocierile de pace, conform Reuters.

„I-am întrebat pe turci despre asta, am întrebat și alte capitale”, a declarat ministrul de externe Andrii Sybiha în comentariile adresate reporterilor marți, care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi pregătită să ia în considerare orice alt loc decât Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, lucru pe care Volodimir Zelenski l-a căutat în tot acest timp.

„Ne-am adresat în mod specific turcilor”, a spus Andrii Sybiha. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, organizează o astfel de întâlnire, vom merge.”

Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l primească pe Volodimir Zelenski la Moscova, dar rămâne totuși locul unde liderul ucrainean a declarat că nu va merge.

Totodată, Sybiha a declarat că a schimbat deja o serie de mesaje cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei atunci când noul guvern, care a câștigat alegerile de acolo la începutul acestei luni, va prelua puterea.