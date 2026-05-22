Sybiha, discuție cu șeful NATO cu privire la amenințările din ce în ce mai mari din Belarus

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că a discutat cu secretarul general NATO, Mark Rutte, despre amenințările tot mai mari venite din partea Belarusului și Rusiei.
Sursă foto: Hepta
Nițu Maria
22 mai 2026, 07:46, Știri externe
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat că a avut o „întâlnire substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după sosirea la Helsingborg, unde miniștrii de externe ai alianței s-au reunit pentru discuții.

Sybiha a spus că l-a informat pe șeful NATO despre ceea ce Kievul consideră a fi amenințări venite din partea Belarusului, în contextul războiului cu Rusia, scrie Kyiv Post.

„L-am informat pe secretarul general despre amenințările tot mai mari ale Rusiei la adresa Ucrainei și a Europei în general din partea Belarusului”, a scris Sybiha pe platforma X.

Acesta a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin și de măsuri sigure pentru a împiedica extinderea agresiunii rusești și belaruse.

„Ucraina are nevoie de descurajare colectivă puternică”, a transmis Sybiha, care a cerut măsuri suplimentare pentru a opri Moscova și Minsk să extindă conflictul.

În cadrul reuniunii informale a Consiliului NATO-Ucraina, Andrii Sybiha a anunțat că presiunea asupra Rusiei începe să crească și că războiul a ajuns într-un „moment crucial”.

„Ne aflăm într-un moment crucial al războiului. Ucraina deține linia, iar forța de muncă a Rusiei nu mai reprezintă un avantaj decisiv”, a afirmat ministrul ucrainean de externe.

„Eforturile de pace trebuie să se concentreze pe diplomație, presiune și forță. Ucraina nu mai cere doar donații; suntem un contribuitor la securitate, un donator și un partener, gata să ne împărtășim expertiza cu aliații”, a spus oficialul ucrainean, care a și solicitat „sancțiuni speciale pe termen lung” împotriva Moscovei.

„Creșterea cheltuielilor pentru apărare este o garanție a păcii și încurajez fiecare membru NATO să contribuie la apărarea Ucrainei. Această investiție va aduce cel mai mare dividend de pace din viața noastră”, a mai punctat el.

