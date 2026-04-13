Ucraina anunță că este pregătită pentru dialog cu noua conducere din Ungaria

Autoritățile de la Kiev au transmis că există disponibilitate pentru contact politic cu noul executiv al Ungariei, cu scopul relansării relațiilor bilaterale pe o linie de cooperare eficientă, scrie Ukrinform.

Poziția oficială a fost prezentată de ministrul de externe al Ucraina, Andrii Sybiha, care a spus că există premise pentru reluarea dialogului după schimbările politice de la Budapesta.

„Popoarele noastre merită astfel de relații. Suntem deschiși. Ne dorim acest lucru și am transmis deja semnale pentru contacte adecvate la nivelul președintelui Ucrainei și al domnului Ungar. Suntem pregătiți pentru acest dialog imediat, fără întârziere, pentru a construi relații adecvate de bună vecinătate. Așteptăm acest contact și, bineînțeles, suntem interesați. Așteptăm un răspuns din partea maghiară”, a transmis ministrul.

În evaluarea Kievului, relația dintre cele două state include mai multe subiecte importante, de la infrastructura de frontieră până la pozițiile privind integrarea europeană.

Printre temele majore se află parcursul european al Ucrainei, poziția Budapestei în raport cu acest proces, dar și pachetele de sprijin financiar și sancțiunile europene legate de Rusia.

De asemenea, autoritățile ucrainene menționează ca punct important și problema fondurilor blocate în Ungaria și alte chestiuni economice.

Sybiha a declarat că există deschidere pentru alinierea la standardele europene în domeniul protecției minorităților și pentru o cooperare privind structurile europene.

„Cu alte cuvinte, avem o agendă foarte amplă. Confirm încă o dată că Ucraina este pregătită să implementeze – și acest lucru este și în interesul nostru – cele mai înalte standarde atât ale Consiliului Europei, cât și ale Uniunii Europene privind minoritățile naționale. Am transmis acest semnal părții maghiare și rămânem deschiși dialogului”, a declarat acesta.

Mesajul vine după rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria de duminică, unde prezența la vot a atins un nivel ridicat. Rezultatele au indicat un avans al formațiunii Tisza, condusă de Péter Magyar.