Ucraina respinge opțiunile de aderare „parțială” la Uniunea Europeană, declară ministrul de externe

Ucraina nu va accepta nicio formă de aderare „parțială” sau interimară la Uniunea Europeană, a declarat ministrul de externe, Andriy Sybiha, miercuri, conform Kyiv Post.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Sybiha a reconformat poziția președintelui Volodimir Zelenski, conform căreia Ucraina dorește aderarea deplină la UE, mai degrabă decât formate alternative.

„Există o poziție clară. Nu vom accepta nicio «aderare ersatz»”, a declarat Sybiha, potrivit RBC-Ucraina.

Comentariile sale vin în contextul discuțiilor în curs între statele membre ale UE despre potențialele modele de integrare etapizată sau „asociată” pentru Ucraina.

Ministrul a declarat că partenerii Ucrainei înțeleg poziția Kievului.

„Dacă suntem pregătiți sau nu este o întrebare retorică. Există criterii clare și le îndeplinim. Și o facem foarte repede”, a spus el.

În același timp, Sybiha a declarat că drumul Ucrainei către aderarea la UE rămâne anevoios, pentru că necesită reforme legislative și structurale suplimentare.

El a spus că Ucraina ar putea încerca să protejeze anumite sectoare ale economiei sale în timpul procesului de aderare, inclusiv prin măsuri temporare, continuând în același timp să adopte standarde europene.

Luni, Financial Times a relatat că Franța și Germania propun o formă „simbolică” de integrare în Uniunea Europeană pentru Ucraina, care ar acorda beneficii limitate înainte de aderarea deplină.

Planul ar permite Ucrainei să participe la reuniunile UE, dar fără drept de vot și fără acces imediat la părți cheie ale bugetului blocului, inclusiv subvențiile agricole și finanțarea regională.

Cu toate acestea, mai multe state membre ale UE au anunțat că sunt prudente cu privire la accelerarea aderării Ucrainei, avertizând că acest lucru ar putea perturba structura bugetară a blocului.