Premieră militară. Serbia și NATO desfășoară exerciții comune la 26 de ani de la războiul din Kosovo

Aproximativ 600 de militari din Serbia, România, Italia și Turcia participă, în această perioadă, la un exercițiu militar comun NATO-Serbia organizat în poligonul Borovac, din apropierea localității Bujanovac, în sudul Serbiei.
Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
22 mai 2026, 07:59, Știri externe
Manevrele militare, considerate istorice, reprezintă primul exercițiu desfășurat direct între Serbia și Alianța Nord-Atlantică, scrie AlJazeera.

Exercițiile au început marți și se vor desfășura până pe 23 mai, reunind militari, planificatori și observatori din Franța, Germania, Italia, Muntenegru, România, Serbia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite. Activitățile sunt organizate în cadrul programului NATO „Parteneriatul pentru Pace”, din care Serbia face parte de aproape două decenii.

Fotografiile publicate de autoritățile sârbe surprind soldați ai NATO și ai armatei sârbe desfășurând antrenamente comune alături de vehicule blindate și echipamente militare moderne.

Exercițiu militar comun NATO-Serbia pentru menținerea stabilității regionale

Potrivit Ministerului Apărării din Serbia, exercițiul militar comun NATO-Serbia are drept obiectiv consolidarea cooperării regionale și menținerea păcii în Balcani. Scenariile de antrenament sunt inspirate din misiuni reale de menținere a păcii și urmăresc îmbunătățirea coordonării dintre trupele participante.

Comandantul Marinei Regale Britanice, Ian Kewley, a declarat că planificarea exercițiului a reprezentat un exemplu eficient de colaborare între NATO și Forțele Armate Sârbe.

„Atât NATO, cât și Forțele Armate Sârbe au o lungă tradiție în planificarea exercițiilor internaționale majore, astfel încât echipele au putut colabora și acționa fără probleme, împărtășind idei și experiență”, a transmis oficialul britanic.

Alianța Nord-Atlantică consideră aceste manevre importante pentru consolidarea dialogului și a stabilității în regiunea Balcanilor de Vest, într-un context geopolitic sensibil.

Subiect sensibil după războiul din Kosovo

Exercițiul militar comun NATO-Serbia are loc într-un context delicat pentru societatea sârbă. NATO rămâne un subiect sensibil în Serbia după campania de bombardamente din 1999 împotriva fostei Iugoslavii, în timpul conflictului din Kosovo.

De asemenea, Serbia nu recunoaște independența Kosovo, iar o forță de menținere a păcii condusă de NATO este staționată în regiune încă de la finalul războiului.

În prezent, Serbia continuă să își mențină politica de neutralitate militară, încercând să păstreze relații echilibrate atât cu NATO, cât și cu Rusia. În ultimul deceniu, Belgradul și-a modernizat semnificativ armata prin achiziții de armament din state membre NATO, dar și din Rusia și China.

Un oficial NATO a precizat pentru AFP că exercițiul se desfășoară „cu respectarea deplină a politicii declarate de neutralitate militară a Serbiei”.

