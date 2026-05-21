Președintele Cehiei, Petr Pavel, a avertizat că Europa trebuie să fie mai bine pregătită pentru propria apărare, în contextul în care vechea arhitectură de securitate nu mai funcționează după aceleași reguli.
Președintele Cehiei avertizează: Europa trebuie să fie suficient de puternică pentru a se apăra singură
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 12:40, Știri externe
Petr Pavel, fost general NATO, a afirmat că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, nu pentru că acest lucru i-ar fi cerut de Washington, ci pentru că este în interesul său strategic, potrivit The Guardian.

„NATO rămâne fundamentul apărării noastre colective, iar legătura transatlantică rămâne esențială pentru securitatea noastră, dar trebuie să fim dar trebuie să recunoaștem că multe dintre premisele care stau la baza vechii arhitecturi de securitate nu mai sunt valabile”, a spus președintele Cehiei la un forum desfășurat la Praga.

Petr Pavel a arătat că Europa a făcut progrese în ceea ce privește cheltuielile de apărare, dar a avertizat că securitatea nu poate fi construită doar prin bugete mai mari. El a cerut investiții în apărare aeriană și antirachetă, informații, logistică, transport strategic și mobilitate militară.

„Nu este timp de pierdut”, a spus Pavel.

„Europa trebuie să fie suficient de puternică pentru a se descurca pe cont propriu atunci când este nevoie”, a declarat Pavel.

Petr Pavel: „sprijinirea Ucrainei nu este un act de caritate”

Pavel s-a referit apoi la Ucraina, subliniind că „sprijinirea Ucrainei nu este un act de caritate”, ci „o investiție directă în propria securitate a Europei”.

„Dacă Ucraina va fi forțată să accepte o pace nefavorabilă, vom suporta cu toții consecințele timp de zeci de ani”, a avertizat el.

Pavel a spus că Europa trebuie să învețe din capacitatea Ucrainei de a se adapta rapid în timpul războiului.

El a afirmat că Ucraina a demonstrat „nu doar determinare și eroism, ci și o capacitate incredibilă de a se adapta, de a inova, de a se schimba”.

