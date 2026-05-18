Prima pagină » Life-Inedit » Europa prezintă o rachetă care ar putea depăși eficiența navei spațiale Starship a companiei SpaceX

Europa prezintă o rachetă care ar putea depăși eficiența navei spațiale Starship a companiei SpaceX

Europa prezintă RLV C5, o rachetă parțial reutilizabilă concepută pentru a rivaliza cu Starship de la SpaceX. Aceasta oferă o eficiență sporită și o viziune strategică mai amplă.
Europa prezintă o rachetă care ar putea depăși eficiența navei spațiale Starship a companiei SpaceX
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 20:13, Life-Inedit
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Europa a dezvăluit planurile pentru o rachetă de lansare parțial reutilizabilă, capabilă să ridice peste 70 de tone pe orbită, potrivit DailyGalaxy.

Conform unei analize recente din CEAS Space Journal, acest nou concept ar putea oferi o alternativă mai eficientă și mai durabilă la racheta Starship a SpaceX, care a captat deja atenția globală cu testele sale care au doborât recorduri.

Descoperirea revoluționară a navei Starship și impactul său global

Nava Starship a companiei SpaceX a atins o etapă istorică în 2023, pornind simultan toate cele 33 de motoare și decolând din Texas pentru prima dată. Deși nu au fost perfecte, aceste zboruri au marcat începutul unei noi ere pentru zborurile spațiale, demonstrând că o rachetă complet reutilizabilă este capabilă să trimită sarcini utile enorme pe orbită.

Studii independente realizate de Centrul Aerospatial German (DLR), bazate pe date telemetrice disponibile public, confirmă că Starship poate transporta în prezent aproximativ 59 de tone pe orbita joasă a Pământului în modul reutilizabil, apropiindu-se de capacitatea de încărcare a unei rachete Falcon Heavy complet consumabile.

Versiunile viitoare ar putea depăși 115 tone, eclipsând potențial racheta Saturn V. Întrebarea globală nu mai este dacă Starship va schimba regulile jocului, ci cum vor răspunde națiunile și companiile private.

RLV C5 al Europei: eficiență înaintea dimensiunii

Cercetătorii DLR au propus RLV C5, o alternativă europeană concepută având în vedere eficiența. În loc să egaleze dimensiunea brută a Starship, RLV C5 combină un booster reutilizabil cu aripi, inspirat de proiectul SpaceLiner, cu o treaptă superioară consumabilă alimentată cu hidrogen lichid și oxigen. Această alegere a propulsorului oferă o eficiență mai mare decât motoarele cu metan-oxigen ale Starship.

Spre deosebire de metoda de aterizare verticală a Starship, propulsorul planează înapoi prin atmosferă și este capturat în aer de un avion subsonic. Acest lucru elimină necesitatea de a rezerva combustibil pentru arderea de aterizare, permițând ca o parte mai mare din masa rachetei să contribuie la atingerea orbitei. Modelele inițiale sugerează că 74% din masa sa de lansare devine sarcină utilă, comparativ cu 40% în cazul Starship, demonstrând că designul strategic poate uneori să depășească dimensiunea brută.

În ciuda promisiunii conceptuale a RLV C5, Starship este deja operațional, chiar dacă zborurile inițiale au fost imperfecte. Cercetătorii germani avertizează că trecerea de la concept la echipament funcțional reprezintă o provocare majoră.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia