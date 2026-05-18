Prima pagină » Life-Entertaiment » Un oraș european, evacuat în anii 50 și considerat o rușine națională, a devenit o destinație turistică de lux

Un oraș european, evacuat în anii 50 și considerat o rușine națională, a devenit o destinație turistică de lux

Un oraș evacuat în urmă cu șapte decenii și considerat o rușine națională s-a transformat într-o destinație turistică de lux. Este vorba despre Matera, un oraș din sudul Italiei. Zona care atrage numeroși turiști conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui.
Un oraș european, evacuat în anii 50 și considerat o rușine națională, a devenit o destinație turistică de lux
sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
18 mai 2026, 13:53, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Orașul Matera a fost evacuat în urmă cu șapte decenii deoarece autoritățile au considerat că locuințele nu îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent, potrivit Express. Premierul italian de atunci a descris Matera drept o „rușine națională”.Un fost locuitor al orașului Matera a descris o condițiile de viață de atunci ca fiind „brutale”, cu familii sărace, cu mulți copii, dormind lângă catâri și porci.

În timp, casele insalubre s-au transformat în spații de cazare și buticuri, iar zona a devenit o atracție turistică. În prezent, orașul antic Matera este considerat o minune sculptată în piatră.

Localitatea inclusă în patrimoniul UNESCO se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, cu dovezi ale vieții umane care datează din anul 10.000 î.Hr. Cunoscut drept „Al Doilea Betleem”, orașul seamănă cu o scenă înghețată în timp. De aceea, este folosit frecvent drept cadru pentru filme și alte producții video.

Locuințe în stâncă, alei, scări și curți interioare

Bijuteria coroanei este Sassi di Matera, un complex de locuințe rupestre antice, lăcașuri de cult și scări în spirală, toate sculptate direct în stâncile de calcar. Spre deosebire de grandioasele monumente de marmură din Roma, la Matera casele au fost create prin îndepărtarea rocilor, în loc să se construiască peste ele.

Cu o înălțime de peste 386 de metri, cele 12 niveluri sunt conectate printr-o rețea de alei, scări și curți interioare. Locuințele rupestre au fost ocupate până în secolul al XX-lea, când au fost declarate improprii pentru locuirea permanentă. Guvernul i-a mutat pe locuitori în locuințe noi între anii 1952 și 1970. În vechile case au fost amenajate hoteluri, restaurante și magazine.

Matera este și o destinație perfectă pentru gurmanzi. Comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. La loc de frunte sunt faimoasele Pane di Matera, o pâine conică cu maia, și Cialledda, o salată tradițională făcută cu pâine, roșii și usturoi.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Ziua consultărilor la Cotroceni. UDMR vrea refacerea coaliției. AUR anunță că își asumă guvernarea. USR și PNL nu susțin guvern cu PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Noi informații despre bărbatul cu hantavirus confirmat la Arad! Tânărul de 25 de ani ar fi contractat o tulpină asociată rozătoarelor
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia