Insula unde împărații romani aveau piscină privată într-o peșteră. Apa e atât de limpede încât pare generată pe calculator

Situată în Golful Napoli, Capri combină peisaje spectaculoase cu istorie antică și o atmosferă glamour greu de egalat.

Stâncile abrupte, apele cristaline și porturile pline de iahturi atrag în fiecare an milioane de turiști din toată lumea, scrie Express.

Grota Albastră, atracția care nu se uită

Emblema insulei este fără îndoială Grota Albastră, o peșteră marină în care lumina soarelui pătrunde printr-o deschizătură îngustă și face ca apa să strălucească într-un albastru intens, aproape ireal. Se crede că împărații romani foloseau odinioară grota ca pe propria lor piscină privată.

Ruine romane și palate imperiale

Pasionații de istorie au la dispoziție Villa Jovis, un palat imperial construit de împăratul Tiberius, de unde se deschide o priveliște spectaculoasă asupra golfului. În apropiere se află locul cunoscut drept „Săritura lui Tiberius”, unde, conform legendei, sclavii și dușmanii împăratului erau aruncați în ocean. Villa Damecuta și Palazzo a Mare completează traseul istoric al insulei.

Cele mai frumoase plaje din Capri

Marina Grande este cea mai mare plajă a insulei, cu acces direct din portul principal. Apele puțin adânci o fac ideală pentru familiile cu copii mici, iar chioșcurile și restaurantele din apropiere asigură tot confortul necesar.

Marina Piccola este preferata celor care vor să admire iahturile de lux ale Golfului Napoli. Este totodată un loc excelent pentru snorkeling și înot. Legenda spune că însuși Odiseu a fost vrăjit de sirene de pe stâncile din jur.

Bagni di Tiberio oferă atât zone cu pietriș, cât și plaje cu nisip. Are restaurante cu specific local și priveliști care îți taie respirația. Vizitatorii o descriu drept una dintre cele mai frumoase facilități de litoral din întreaga Mediterană.

Clima, un argument în plus

Temperatura medie maximă atinge 24°C în mai. Poate urca până la 32°C în vârf de sezon. Capri poate fi vizitată confortabil încă de la începutul primăverii, înainte ca aglomerația estivală să atingă apogeul.

Apele turcoaz, atât de limpezi încât par generate pe calculator, completează tabloul unei insule care, odată văzute, rămâne greu de uitat.