Cel mai frumos loc din lume, ales de experți în turism, este încă necunoscut pentru majoritatea călătorilor

Time Out a ales cel mai frumos loc din lume, iar majoritatea oamenilor nu a auzit de el.

Parcul Național Picos de Europa se află între coasta de nord a Spaniei și zonele interioare muntoase. Se întinde pe teritoriul a trei provincii: Asturia, Cantabria și Castilia și León, scrie Origo.

Peisajul este dominat de vârfuri ascuțite de calcar, defileuri adânci și lacuri alpine. Râurile împart zona în trei masive montane distincte. Rezultatul este un peisaj care pare infinit, dar surprinzător de accesibil.

Trasee pentru toate nivelurile

Principala atracție a parcului este Ruta del Cares. Traseul traversează defileul Cares pe o potecă îngustă, săpată direct în stâncă. Prăpăstiile abrupte și panorama fantastică îl plasează printre cele mai spectaculoase drumețiii din Spania.

Pentru cei care preferă un traseu mai ușor, lacurile Covadonga sunt alegerea potrivită. Aceste lacuri glaciare situate la altitudine sunt printre cele mai fotografiate locuri din nordul Spaniei.

O telecabină urcă vizitatorii la peste 750 de metri altitudine. De acolo, priveliștea asupra vârfurilor montane și a văilor este spectaculoasă.

Sate tradiționale și gastronomie autentică

La altitudini mai mici, satele tradiționale precum Potes oferă o bază perfectă pentru explorare. Străzile înguste și casele din piatră creează o atmosferă autentică.

Gastronomia completează experiența. Regiunea este renumită pentru preparate consistente și pentru brânzeturi cu caracter, precum Cabrales. Aceasta este maturată în peșterile din apropiere, iar gustul îi este modelat de clima locală.

Liniște, chiar și în sezon

În ciuda popularității crescânde, parcul oferă și astăzi o senzație de liniște. Departe de punctele de belvedere aglomerate, există poteci mai retrase și mai liniștite.

Fauna completează tabloul: capre negre pe pantele abrupte și păsări de pradă care planează deasupra văilor.

Când și cum ajungi

Primăvara și începutul toamnei sunt cele mai bune perioade de vizitare. Vremea este mai blândă și aglomerația mai redusă. Vara, zona lacurilor Covadonga devine mult mai aglomerată.

Parcul este accesibil cu mașina în aproximativ două ore din Santander sau Oviedo. Există și conexiuni cu mijloacele de transport în comun.