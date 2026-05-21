Țara care îți taie din pensie dacă pleci mai mult de 6 săptămâni, fie că ești rezident sau cetățean

Sistemul australian de pensii vine cu reguli clare, iar unele dintre ele pot duce la scăderea sumelor primite, chiar dacă persoana este cetățean sau rezident, potrivit ngssuper.com.

Pensia pentru limita de vârstă din Australia este un ajutor financiar acordat de stat, plătit la fiecare două săptămâni. Pentru mulți pensionari, aceasta reprezintă principala sursă de venit. Pentru a beneficia de ea, trebuie îndeplinite câteva condiții esențiale: atingerea vârstei de pensionare, minimum 10 ani de rezidență în Australia și respectarea unor limite privind veniturile și averea.

Ce se întâmplă cu pensia dacă pleci din Australia

Australienii pot călători în străinătate și își pot păstra pensia, însă durata absenței este foarte importantă.

Dacă plecarea durează până la 6 săptămâni, pensia se plătește normal, fără nicio modificare.

Situația se schimbă după această perioadă. Dacă o persoană rămâne în afara Australiei mai mult de 6 săptămâni, suplimentul de pensie este redus la nivelul minim, iar ajutorul pentru energie este suspendat. Practic, pensionarul continuă să primească bani, dar suma scade.

Ce se întâmplă după 26 de săptămâni

Pentru cei care stau în străinătate mai mult de 26 de săptămâni, regulile devin și mai stricte.

Valoarea pensiei depinde de câți ani a locuit persoana în Australia între vârsta de 16 ani și momentul pensionării.

Cei care au locuit cel puțin 35 de ani în Australia nu sunt afectați în majoritatea cazurilor. În schimb, cei care au mai puțin de 35 de ani de rezidență vor primi, de regulă, o pensie mai mică.

Poți primi pensia și dacă locuiești în altă țară

Australia are acorduri de securitate socială cu peste 30 de state. Acestea permit, în anumite condiții, ca pensia să fie plătită chiar dacă persoana locuiește în străinătate.

De exemplu, dacă cineva nu a acumulat 10 ani de rezidență în Australia, poate completa perioada necesară cu anii petrecuți într-o țară parteneră.

Ce trebuie să faci dacă pleci din țară

Autoritățile cer ca orice plecare mai lungă de 6 săptămâni să fie anunțată. De asemenea, trebuie notificată orice schimbare importantă, cum ar fi mutarea definitivă în altă țară sau modificarea veniturilor.

Aceste detalii pot influența direct dreptul la pensie și suma primită.

Așadar, pensionarii australieni nu își pierd complet pensia dacă pleacă din țară, însă pot primi mai puțini bani după 6 săptămâni petrecute în străinătate.

Regula se aplică indiferent dacă persoana este cetățean sau rezident, iar durata șederii în afara Australiei devine un factor decisiv pentru nivelul pensiei în cazul în care ești rezident.