Un fost ministru al Transporturilor critică scumpirea călătoriilor cu metroul: „Vorbim de schema pesedistă clasică”

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, a criticat într-o postare pe Facebook scumpirea călătoriilor cu metroul, pe care o califică drept „schema pesedistă clasică”.

„Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă. Explic asta cu date și cifre. Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației”, a afirmat Drulă.

Cheltuielile de personal, principala problemă

Acesta a spus că principala povară asupra finanțelor Metrorex sunt salariile.

„Atât numărul de salariați (adică 5000), cât și salariile crescute an de an cu procente spectaculoase de către miniștrii PSD. Cu 328% au crescut cheltuielile cu personalul la Metrorex în ultimii 10 ani. Dacă în 2016 erau de 333 de milioane de lei, pentru 2026 sunt estimate la 1093 de milioane (1,10 miliarde!). Estimarea mea este că, raportat la dimensiunea rețelei, numărul de salariați optim ar fi probabil de 3.500. Schema umflată de personal este parte din mafia sindicală ale cărei manifestări le-ați văzut în 2021 când eram ministru. Am redus în 2021 de la 5.800 de angajați la 5.000 și ar mai fi urmat restructurări. Dar a venit PSD/Grindeanu la butoane și tot 5.000 avem și azi”, a subliniat Cătălin Drulă.

Drulă a făcut și o comparație cu sistemul de transport din Viena, arătând că, în opinia sa, Metrorex și STB au un număr prea mare de angajați raportat la dimensiunea rețelei.

„Apropo, STB are 10.000 de angajați. Metrorex are 5.000 de angajați. Total: 15.000. În Viena, sistemul integrat de transport de clasă mondială metrou + suprafață (Wiener Linien) are 9.000”, a afirmat acesta.

Subvenții și costuri în creștere

El a susținut că subvenția acordată Metrorex și costurile de operare au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Subvenția plătită de stat a ajuns de la 300 de milioane în 2016 la 1 miliard acum. Și cheltuielile de operare s-au dublat în mandatele lui Grindeanu, de la 346 de milioane în 2021 la 687 de milioane în 2026. Dezmăț total, nicio reformă, PSD-iști fixați cu mandate de «guvernanță corporativă» pe 4 ani (bătaie de joc de selecție de partid, evident)”, a spus Drulă.

Drulă critică scumpirile de la Metrorex

Fostul ministru a criticat și majorările de tarife: „La 1 ianuarie 2025, Grindeanu a crescut de la 3 lei la 5 lei călătoria simplă. Dar ghici ce? Deși creșterea a fost de 66%, în încasări nu s-au văzut decât 35% în plus”.

Drulă susține că noua scumpire ar avea un impact limitat asupra veniturilor Metrorex, dar unul semnificativ asupra călătorilor și ar putea duce la creșterea traficului.

„O nouă creștere care ar trebui să intre în vigoare de la 1 mai 2026 de la 5 lei la 7 lei e o mare greșeală. Nici de data asta, nu vom vedea încasări cu +40%. Pentru că dacă o călătorie e aproape cât un litru de benzină, oamenii vor lua taxi, Uber, STB sau vor merge cu mașina personală. Exact ce nu ne trebuie într-un oraș poluat și sufocat de trafic. Și în condiții de criză mondială a petrolului. Impactul acestei creșteri e major asupra oamenilor (+40%) dar minor în economia companiei. Am estimat pe 2026 ca s-ar strânge 59 de milioane în plus. În condițiile în care cheltuielile totale ale companiei bat spre 1,8-2 miliarde de lei. Pentru Metrorex e un procent foarte mic de venituri în plus (2-3%). Pentru București e o lovitură mare în termeni de poluare, înghesuială și pierderi economice până la urmă”, a adăugat el.

În final, fostul ministru a invocat și contractul de mentenanță cu Alstom.

„Apropo, pe contractul cu Alstom pentru mentenanță se plătesc 20 de milioane lunar. Dar Metrorex are de încasat penalități de 300 de milioane de la Alstom. Nu mai bine ar negocia să compenseze parțial lunar și asta ar fi mult mai de impact decât creșterea de tarife. Dar asta înseamnă muncă și să-ți pese. Scumpirea se face ușor, din pix”, a declarat Drulă.