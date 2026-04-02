Drulă critică deciziile luate de Ciucu pentru Capitală: O oportunitate ratată

„O oportunitate ratată pentru București: implementarea referendumului pe buget în 2026”, afirmă Drulă, pe Facebook, după propunerea făcută de primarul general, Ciprian Ciucu, privind împărțirea impozitului pe venit între municipiu și sectoare.

Potrivit deputatului USR, „reforma bugetului (și așa implementată doar pe anul 2026) devine o formă fără fond”. „Adică, de formă, tura aceasta a decis Consiliul General. Dar în realitate a decis exact ca guvernele care au lăsat Capitala fără bani”, spune acesta.

Drulă susține că la mijloc ar fi o înțelegere politică. „La mijloc se pare că este o înțelegere PNL-PSD care au bătut palma pe moment la Capitală”, afirmă el.

În opinia sa, exista o alternativă în Consiliul General. „Ar fi existat o majoritate de dreapta în Consiliu fără PSD, care ar fi putut vota un buget corect, bazat pe nevoile și proiectele reale. A fost înlocuită de această înțelegere”, mai spune Drulă.

„În orice caz, dacă asta e propunerea primarului, atunci lipsa resurselor nu mai poate fi invocată pentru blocajul general al proiectelor mari ale orașului”, conchide deputatul USR.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Drulă la postarea de pe Facebook.

„Draga Cătălin, te rog nu dezinforma. Bucureștiul primește 59%. Am explicat pe pagina mea. Mulțumesc pentru înțelegere si pentru sprijinul USR din Consiliul General. Mi-ar plăcea sa depășim diferențele din campanie si sa colaboram pentru București”, a scris Ciucu.