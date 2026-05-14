CGMB a aprobat un proiect-pilot pentru taxiuri adaptate persoanelor cu dizabilități în București

Nițu Maria
14 mai 2026, 12:28, Social
Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect-pilot prin care vor fi introduse în Capitală taxiuri adaptate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Inițiativa a fost propusă de consilierii generali USR și are ca scop îmbunătățirea accesului la un transport sigur și accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul prevede un mecanism prin care operatorii de taxi pot participa voluntar la acest serviciu, folosind mașini adaptate și personal instruit pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Potrivit reprezentanților USR București, proiectul își propune să ofere un serviciu accesibil și să reducă dificultățile întâmpinate de persoanele care au nevoie de transport specializat.

„Adoptarea acestui proiect transmite un semnal important: Bucureștiul trebuie să devină un oraș accesibil pentru toți. Vorbim despre un drept fundamental: libertatea de mișcare și accesul egal la viața orașului. Ne dorim ca acest proiect-pilot să fie baza unui serviciu permanent și funcțional”, a declarat Nicorel Nicorescu, inițiator al proiectului.

În prezent, Capitala nu are un serviciu de taxi la cerere dedicat persoanelor cu dizabilități, deși legislația națională prevede astfel de obligații.

„Mobilitatea nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept pentru toți bucureștenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii permanente sau temporare. Prin acest proiect-pilot testăm un serviciu de transport adaptat în regim de taxi, la tarif normal, pentru a înțelege nevoile reale și pentru a putea dezvolta, pe viitor, un serviciu permanent și eficient la nivelul orașului”, a afirmat Bogdan Sabo, coinițiator al proiectului.

Implementarea proiectului va dura patru luni și va fi coordonată de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, care va analiza rezultatele și va realiza un raport pentru dezvoltarea unui serviciu permanent.

„Prin acest proiect-pilot, Bucureștiul începe să recupereze o restanță majoră față de mii de cetățeni care au fost prea mult timp excluși din viața de zi cu zi a orașului. DGASMB va urmări cu responsabilitate implementarea proiectului, astfel încât să construim un serviciu funcțional și eficient”, a declarat Lucian Judele.

