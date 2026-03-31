Protest al persoanelor cu dizabilități în Piața Victoriei. Ce solicită participanții

Manifestația este organizată de Consiliul Național al Dizabilității din România și are loc marți, în intervalul orar 12:00-14:00, în Piața Victoriei.

„Prezența noastră în stradă nu este un gest simbolic. Este expresia unei limite atinse, un strigăt de disperare în fața deciziilor care ne împing spre marginalizare. Drepturi câștigate au fost anulate peste noapte. Indemnizațiile au rămas blocate la nivelul anului 2024, în timp ce costul vieții a crescut dramatic. Persoane cu afecțiuni extrem de severe au fost retrogradate în grade inferioare de handicap, ceea ce a condus la pierderea asistenților personali și a indemnizațiilor”, se arată în anunțul instituției.

Participanții la manifestație sunt nemulțumiți de măsurile luate de Executiv privind nivelul indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap şi modificările recente privind impozitarea acestora.

La protest sunt prezente mai multe persoane cu dizabilități, care au venit cu pancarte cu mesaje precum „Cu aceste venituri, sărăcia e garantată” / „Anulați criteriile abuzive” / „Nu impozitați dizabilitatea” și „Respectați Legea”.

„Ne-au fost anulate scutirile de impozite și am primit, în schimb, reduceri nesemnificative”

„Persoanele cu dizabilități au ajuns la limita suportabilității. Indemnizațiile persoanelor cu dizabilități sunt înghețate la nivelul anului 2024. Ne-au fost anulate scutirile de impozite și am primit, în schimb, reduceri nesemnificative. Contestăm ordinul privind criteriile de încadrare în grad de handicap 2300 din 2023, care a condus la trecerea în grade inferioare de handicap a multor colegi cu dizabilități cu afecțiuni foarte grave. Aceștia au rămas fără asistenți personali, au rămas fără indemnizații. Am solicitat reprezentantului Ministerului Guvernului să coboare aici, în mijlocul nostru, ceea ce s-a și întâmplat. (…) Sperăm din suflet ca revendicările noastre să fie soluționate”, a declarat Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Național al Dizabilității din România.

„Estimez o număr de aproximativ 10.000 de persoane cu dizabilități. Au fost trecute în grade inferioare și o problemă la fel de gravă este faptul că dosarele lor, contestațiile lor la Comisia Superioară așteaptă luni de zile și am cerut suport ca aceste dosare să fie analizate prioritar”, a mai spus aceasta.