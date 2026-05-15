Olanda prelungește controalele la frontierele interne. MAE avertizează românii care merg acolo

Românii care călătoresc în Țările de Jos trebuie să fie pregătiți pentru controale la frontieră. Autoritățile olandeze au decis prelungirea acestora până la 30 septembrie 2026, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare oficială.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 09:17, Social
Controalele vizează frontierele interne terestre și aeroportuare și au caracter selectiv. Ele se desfășoară în funcție de o evaluare de risc și pot lua mai multe forme: filtre fixe pe căile rutiere, controale mobile cu escortarea autoturismului către zona de verificare, verificări în trenurile internaționale și controale pe fluxurile de sosire la aeroport pentru zborurile din alte state Schengen.

Ce document trebuie să ai asupra ta

Indiferent de mijlocul de transport ales, oricine traversează frontiera olandeză are obligația să prezinte un document de călătorie valabil. Sunt acceptate atât pașaportul, cât și cartea de identitate. MAE recomandă verificarea valabilității documentelor înainte de plecare.

Cum obții asistență consulară

Românii aflați în Țările de Jos care se confruntă cu dificultăți pot apela Secția Consulară a Ambasadei României la Haga. Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, la numerele:

+31 70 354 15 80

+31 70 322 86 12

+31 70 331 99 80

Pentru situații de urgență, ambasada pune la dispoziție un număr de permanență separat: +31 651 596 107.

