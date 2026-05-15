Zi liberă în școli, de 5 iunie. Ce se sărbătorește în această zi

Ziua de vineri, 5 iunie, va fi o zi liberă pentru elevi și profesori, precum și pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Ce semnifică această zi.
DACIANA ILIE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
15 mai 2026, 09:17, Social
Vineri, 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului.

Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, drept o „manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, organizată anual pe data de 5 iunie”. Ziua Învățătorului se sărbătorește în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc.

De asemenea, cu ocazia acestei zile, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii ale statului vor acorda premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor.

Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a „fondatorului învățământului în limba română în Țara Românească”, Gheorghe Lazăr.

Astfel, în săptămâna 1-7 iunie, elevii vor merge doar trei zile la școală, ziua de luni, 1 iunie, fiind de asemenea liberă, cu ocazia Zilei Copilului.

