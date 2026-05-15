„Apocalipsa insectelor”, fenomenul alarmant ce duce la pierderea polenizatorilor la nivel global

Un nou studiu publicat de Live Science, realizat în Nepal, arată efectele dramatice ale scăderii populației de polenizatori, asupra culturilor și nutriției oamenilor.

Potrivit datelor, în ultimele trei decenii, numărul insectelor la nivel mondial a scăzut cu până la 1% pe an, un procent alarmant numit de oamenii de știință drept „apocalipsa insectelor”. Scăderea numărului de insecte a afectat culturile și ecosistemele, iar în zece sate din Nepal, dieta oamenilor a fost puternic influențată de acest fenomen.

Efectele dramatice asupra nutriției oamenilor

Deoarece hrana oamenilor e cultivată în acele sate, insectele polenizatoare au fost responsabile „pentru aproximativ 44% din venitul agricol al sătenilor și peste 20% din aportul lor de nutrienți esențiali, inclusiv vitamina A, vitamina E și folat”, arată studiul.

„Peste jumătate dintre copiii din studiul nostru erau prea scunzi pentru vârsta lor, ceea ce se datorează în mare măsură dietelor nesănătoase care depind de legume, leguminoase și fructe polenizate de insecte”, a declarat, într-un comunicat, Naomi Saville, co-autoare a studiului și cercetătoare la Institutul pentru Sănătate Globală al University College London.

Studiul arată că, dacă scăderea numărului de polenizatori va continua în acest ritm, se va ajunge la o pierdere de 7% a aportului de vitamina A și folat pentru săteni, până în 2030.

„Apocalipsa insectelor”, fenomen la nivel global

Deși studiul a fost realizat în Nepal, cercetătorii arată că acest fenomen este întâlnit și la nivel global. Aproximativ 2 miliarde de oameni se bazează, în principal, pe agricultura la scară mică, precum satele din studiu. Aproximativ trei sferturi din culturile globale au nevoie de polenizarea insectelor pentru a prospera, iar câteva culturi, precum cafeaua, migdalele și ciocolata, depind în totalitate de insectele polenizatoare, pentru a supraviețui. Dacă tendințele actuale continuă, acest lucru ar putea pune în pericol capacitatea multor fermieri de a cultiva alimente la o scară semnificativă.

Cum poate fi combătută scăderea numărului de polenizatori

Totuși, noul studiu arată și metodele de a lupta împotriva dispariției insectelor. Intervențiile simple, cum ar fi plantarea florilor sălbatice native în apropierea fermelor, păstrarea albinelor sălbatice și reducerea utilizării pesticidelor, pot contribui la creșterea numărului de polenizatori. Astfel de măsuri ar putea crește veniturile agricole, peste nivelurile actuale, cu până la 30% și ar putea crește aportul de vitamina A și folat cu 5%, respectiv 9%.