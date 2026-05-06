Mucegai, insecte și plante ofilite – toate din cauza unui obicei simplu. Când nu trebuie să uzi niciodată florile

Mulți aleg să ude plantele seara, crezând că evită astfel stresul termic al zilei. Această alegere este însă contraproductivă. Substratul rămâne prea umed peste noapte, iar condițiile devin favorabile pentru mucegai și insecte, care slăbesc planta, conform El Economista.

Udatul la prânz este și el descurajat, mai ales pentru plantele de exterior. Apa se evaporă rapid, provocând stres termic și chiar arsuri pe frunze și tulpini.

De ce dimineața devreme este varianta ideală

Specialiștii recomandă udarea dimineața devreme pentru că oferă un echilibru optim. Frunzele și tulpinile se hidratează corect, iar pe parcursul zilei se usucă natural. Astfel sunt evitate atât arsurile, cât și mucegaiul.

Ce faci când nu ai altă opțiune decât udatul noaptea

Uneori programul nu permite udatul dimineața. În acest caz, experții recomandă udatul nocturn ca variantă de rezervă, cu o condiție: cantitățile de apă trebuie să fie mici, pentru a preveni mucegaiul.

Udatul nocturn poate atrage insecte. Soluția este un remediu casnic simplu, pe bază de săpun potasic și apă.

Rețeta remediului anti-insecte pentru plante

Într-un litru de apă clocotită se dizolvă o lingură de săpun potasic. Amestecul omogen se toarnă într-un pulverizator. Se aplică pe toate plantele cel puțin o dată pe săptămână.

Cu o cârpă uscată se întinde amestecul pe frunze și tulpini, eliminând reziduurile. Rezultatul este plante sănătoase, indiferent de ora udatului.