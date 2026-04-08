De ce să mănânci mai puțin după 50 de ani e o greșeală, potrivit unei farmaciste specializate în îngrijirea pielii

Menopauza accelerează îmbătrânirea pielii, iar alimentația devine mai importantă ca niciodată. Helena Rodero avertizează că multe femei greșesc încercând să mănânce mai puțin. „Este esențial să combini cel puțin 30 de alimente pe zi și să nu consumi mai puțin de 1.500 de calorii”, spune ea. Restricția calorică excesivă duce la dezechilibre care se văd direct pe piele, notează elEconomista.

Exercițiile de forță produc colagen

Activitatea fizică trebuie să devină un obicei zilnic după 50 de ani. Rodero subliniază în special importanța exercițiilor de forță. „S-a demonstrat că exercițiile de forță îmbunătățesc sinteza colagenului din piele”, explică specialista. Beneficiile sunt duble: sănătate cardiovasculară și piele mai fermă.

Farmacista are o abordare echilibrată față de îmbătrânire. „La 50 de ani, toate avem riduri, dar asta nu înseamnă că nu poți avea o piele frumoasă”, spune Rodero. O piele bine hrănită și hidratată arată complet diferit față de una mată și deshidratată, chiar dacă ambele au riduri.

O rutină cu trei produse, fără cheltuieli mari

Helena Rodero recomandă o rutină facială simplă și accesibilă: demachiant pentru dimineață și seară, cremă cu protecție solară ziua și retinol seara. Mai puțin înseamnă mai mult, iar produse de calitate se găsesc fără investiții mari. Remediile casnice promovate pe rețelele sociale sunt categoric descurajate – pot altera sau chiar deteriora stratul superficial al pielii.

Somnul, factorul neglijat

Schimbările hormonale din timpul menopauzei fac din somnul de calitate un element esențial. „Lipsa somnului poate accelera îmbătrânirea”, avertizează Rodero. Combinația dintre somn odihnitor, alimentație adecvată, mișcare zilnică și o rutină facială corectă face diferența dintre o îmbătrânire accelerată și una mai lentă.