„Credeți că moare cineva?” Ministrul Agriculturii cere plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare

Florin Barbu a declarat că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază expiră pe 31 martie. A cerut prelungirea și extinderea măsurii la toate produsele agroalimentare.

Ministrul a susținut că schema propusă de PSD nu afectează niciun magazin de retail din România. Potrivit acestuia, 20% reprezintă profit net calculat peste toate cheltuielile directe și indirecte.

„Nu mai este bine să ai un profit net de 20% în retail?” a întrebat Barbu.

Date din teren: prețurile au scăzut între 15 și 33%

Ministrul a prezentat la guvern date oficiale ale Consiliului Concurenței, potrivit cărora prețurile la alimentele de bază au scăzut între 15 și 33% în perioada plafonării.

El a avertizat că, în contextul creșterii prețurilor la energie, gaz și combustibil, eliminarea plafonului poate afecta direct consumatorii români.

Motorină fără acciză și TVA pentru fermieri

Tot luni, Barbu a anunțat un act normativ pentru sectorul vegetal, prin care fermierii pot cumpăra 78 de litri de motorină pe hectar fără acciză și fără TVA.

Ministrul a criticat sistemul actual, în care acciza era rambursată cu întârzieri de șapte-opt luni, iar TVA-ul era restituit de ANAF la trei luni sau chiar după un an, după inspecții fiscale.

„Statul poate interveni fără să notifice Comisia Europeană”

Barbu a invocat starea de criză declarată în România, susținând că aceasta permite statului să intervină pe piețele de combustibil, alimente și energie fără a mai notifica Comisia Europeană.

„Pe o perioadă de șase luni, piața din România se va regla 100%”, a afirmat ministrul.