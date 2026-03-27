Motorină la preț redus, fără TVA și accize, pentru fermieri. Propunerea MADR în contextul scumpirii carburanților

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență publicat în transparență decizională vineri, fermierii vor putea achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal. Măsura este propusă pe toate durata acestui an și vizează un consum standard de 78 de litri pe hectar.

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina de Facebook.

„Există soluții pentru ca fermierii să poată achiziționa motorină mai ieftină! Am pus în transparență decizională mecanismul prin care motorina folosită în agricultură să poată fi achiziționată direct de la pompă, fără accize și fără TVA”, a scris ministrul în cadrul postării.

Acesta a explicat faptul că sprijinul va fi acordat pe baza adeverințelor eliberate de APIA.

„Sprijinul se va acorda pentru anul 2026, vizează un consum standard de 78 litri/ha și va fi acordat pe baza adeverințelor eliberate de APIA”, a mai scris ministrul Barbu.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ, MADR menționează că în contextul situației din Orientul Mijlociu și a evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului, s-a înregistrat o creșterea semnificativă a prețurilor la motorină, care au urcat cu 25% până la 50% într-un interval scurt. Acest lucru „are un impact direct și asupra prețurilor la pompă în România”.

Totodată, potrivit documentului, măsura este esențială în condițiile în care motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40–59% din costurile unei culturi.

„În lipsa unei intervenții rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: ⁠⁠distorsionarea piețelor agricole; ⁠⁠creșterea vulnerabilității financiare a fermierilor; ⁠⁠dificultăți în achitarea obligațiilor contractuale; risc de supraîndatorare și încetare a activității; abandonul terenurilor agricole și falimente în lanț”, se arată în comunicatul MADR.