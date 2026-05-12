FT: Probleme cu PNRR pentru țările UE. Cât au cheltuit până acum pe redresare economică. Prelungirea PNRR, improbabilă

Țările UE au cheltuit puțin peste jumătate din stimulentul de 577 de miliarde de euro acordat blocului comunitar în perioada pandemiei de Covid-19 (PNRR), înainte de termenul limită din septembrie pentru solicitarea restului banilor, relatează Financial Times.

Facilitatea de redresare și reziliență (PNRR), lansată în 2021 ca răspuns la șocul economic al carantinei și al perturbărilor lanțului de aprovizionare, a fost prezentată ca un ajutor comun și fără precedent pe care guvernele îl puteau accesa pentru a-și readuce economiile pe drumul cel bun.

Statele UE au accesat doar 53% din PNRR

Până la sfârșitul anului trecut, statele UE cheltuiseră aproximativ 310 miliarde de euro, sau aproximativ 53% din cele 577 de miliarde de euro, conform unor date noi publicate marți de Eurostat.

Italia, Spania și Polonia, principalii beneficiari, au reușit să utilizeze doar 57%, 44% și, respectiv, 26% din alocările lor totale. Incapacitatea de a absorbi o cotă mai mare din fonduri s-a datorat parțial inflației ridicate care a urmat șocului energetic al războiului Rusiei cu Ucraina , care a dus la supraofertă și la o încetinire a producției de construcții, a declarat Filippo Taddei, economist senior pentru Europa la Goldman Sachs.

Unde au întâmpinat statele UE probleme

Capitalele europene au întâmpinat dificultăți în demararea programelor, ceea ce înseamnă că majoritatea cheltuielilor pentru infrastructură au avut loc în 2025 și 2026, a declarat Taddei.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 și alte șocuri externe au redus impactul programului asupra creșterii economice, a spus el. El a estimat impactul cumulativ al PNRR la aproximativ 0,8 până la 1% din PIB-ul suplimentar pentru UE pe an între 2021 și 2026.

Impactul pe termen mediu asupra creșterii economice „este ceva ce am putea evalua cel mult pe o perioadă de 24 de luni de la încheierea programului”, a adăugat Taddei.

„Din 2022 și pe tot parcursul anului 2024 — deci trei ani cheie ai fondurilor de redresare — economia europeană a fost afectată de șocurile energetice. În absența acestora, amploarea și, de asemenea, execuția planului ar fi avut un impact mai mare.”

405 de miliarde de euro de la Comisia Europeană. Prelungirea PNRR, improbabilă

Guvernele UE au primit până în prezent 405 miliarde de euro de la Comisia Europeană.

Guvernele trebuie să își depună cererile pentru restul de 172 miliarde de euro în împrumuturi și granturi până în septembrie, iar banii trebuie plătiți până la sfârșitul anului.

Prelungirea PNRR dincolo de acest an este puțin probabilă, deoarece țări precum Olanda au fost de acord cu împrumutul comun doar cu condiția ca acesta să fie o operațiune unică, cu un termen limită strict de 2026.

Dimensiunea împrumuturilor contractate a fost în cele din urmă mult mai mică decât planul inițial, care se aștepta la 755 de miliarde de euro, în principal pentru că țări precum Germania și Franța au arătat puțin interes în a apela la împrumuturile și granturile disponibile, deoarece nu au avut dificultăți în a se împrumuta la un cost mai mic decât cel al UE sau nu au dorit să se îndatoreze suplimentar.

Fondurile solicitate au fost cheltuite într-un procent de 82%, respectiv 97%. „Există o diferență clară între beneficiarii mari și cei mici, ceea ce dezvăluie probabil dificultățile în a cheltui sume uriașe din fondurile [de redresare]”, a declarat Eulalia Rubio, cercetător senior la Institutul Jacques Delors din Paris.

Ea a adăugat că alți factori care contribuie la o mai bună utilizare a fondurilor de către Germania și Franța ar putea include „nivelul de capacitate administrativă sau nivelul de complexitate” al proiectelor.