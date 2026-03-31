COTAR cere reducerea accizelor și TVA simultan la carburanți. Motorina ar costa 4,6 lei fără accize, TVA și taxa de drum

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) salută decizia Guvernului României de a lua măsuri concrete pentru reducerea prețului carburanților.

Reprezentanții transportatorilor susțin că măsurile trebuie luate „cât mai curând” și pe o perioadă „suficient de lungă”.

„Îi amintim Premierului Ilie Bolojan că aceste măsuri trebuie să fie luate în cel mai scurt timp și pe o perioadă suficient de lungă, pentru a nu se arunca România într-o criză economică mai gravă decât cea din 2009-2010. Scumpirea carburanților nu înseamnă doar creșterea costurilor pentru transportatori, ci înseamnă scumpirea tuturor produselor și serviciilor, scăderea nivelului de trai, creșterea infracționalității, falimente în lanț și un val de șomaj, iar toate acestea nu vor aduce niciodată colectarea mai multor bani la bugetul de stat, ci doar distrugere economică și socială. Premierul ar trebui să țină cont de calculele făcute de toți economiștii și de soluția simplă care a fost dată Guvernului: doar prin scăderea accizelor și a TVA la carburanți se poate stopa această criză”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

„Statul încasează 55% din preț”

Potrivit unui comunicat al confederației, premierul a explicat că prețurile au crescut de la aproximativ 8 lei până la 10,3 – 10,4 lei, cu aproximativ 30%, fenomen care nu a putut fi stopat, fiind legat de evoluția piețelor externe.

„Presupunem că Premierul Ilie Bolojan nu este suficient de bine informat în legătură cu situația prețului actual al carburanților. Un calcul simplu arată că motorina ar costa 4,6 lei, dar se adaugă acciza majorată de la 1 ianuarie, la care se adaugă TVA crescut la 21% și taxa de drum, astfel încât rezultă prețul actual, care a depășit 10 lei pe litru, în unele benzinării, preț din care statul încasează 55%. Nu are legătură cu piețele externe și nici cu importurile, ci cu faptul că statul încasează mai mult de jumătate din costul unui litru de motorină, la fiecare alimentare”, se arată în comunicat.

Reduceri de accize și TVA, simultan

Reducerea accizelor și a TVA, simultan, sunt singuerele soluții pentru a evita o criză economică majoră, arat transportatorii.

Guvernul României analizează modalitățile de reducere a accizei la motorină și urmează să vină în curând cu o decizie oficială. „Reducerea accizei la motorină, într-un fel sau altul, se fac analize. În aceste ore, Ministerul de Finanță și Ministerul Energiei lucrează și vor veni cu o soluție”, a transmis premierul Ilie Bolojan.