Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan: Efectele crizei energetice se simt atât pentru cetățeni, cât și pentru guverne. Acționăm în limita posibilităților pe care le avem

Ilie Bolojan: Efectele crizei energetice se simt atât pentru cetățeni, cât și pentru guverne. Acționăm în limita posibilităților pe care le avem

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat perspectiva statului în contextul crizei energetice din România. Bolojan susține că în ciuda unei creșteri a veniturilor statului de pe urma creșterii prețului la carburanți, aceste venituri nu acoperă în integralitate costurile măsurilor de sprijin.
Ilie Bolojan: Efectele crizei energetice se simt atât pentru cetățeni, cât și pentru guverne. Acționăm în limita posibilităților pe care le avem
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 apr. 2026, 18:54, Politic

„La o lună de zile de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, efectele blocării transportului de țiței și produse derivate către țările lumii se simt atât pentru cetățeni, cât și pentru guverne”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de premierul Ilie Bolojan. 

Premierul punctează că deficitele bugetare crescute din ultimii ani au limitat capcitate de intervenție a statului, subliniind: „Acționăm în limita posibilităților pe care le avem”.

Șeful Guvernul a explicat costurile bugetare aferente măsurilor de sprijin luate de la începutul crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. 

Bolojan a spus că acciza rambursată transportatorilor fost mărită la aproape o treime, fiind un efort de 600 de milioane de lei. În cazul agricultorilor, subvenția de 2,7 lei pe litrul de motorină a fost prelungită, implicând un cost bugetar de 1.5 miliarde de lei. 

Legat de reducerea accizei la motorină, premierul a spus că va genera un cost bugetar de 200 de milioane de lei, explicând că acciza pe benzină nu a fost redusă deoarece reprezintă doar 25% din consumul pieței. 

Bolojan a mai explicat că taxa de solidaritate impusă profiturilor excepționale ale companiilor care exploatează petrol românesc generează 90-100 de milioane de lei lunar. 

Despre creșterea veniturilor statului din TVA ca urmare a creșterii prețurilor la pompă, prim-ministrul a spus: „Din estimările Finanțelor, într-o lună s-ar încasa suplimentar din creșterea veniturilor din TVA între 100 și 110 milioane lei, la un preț mediu al carburanților de 10–10,2 lei”. 

”Așa cum se vede din sumele prezentate mai sus, toate încasările suplimentare sunt returnate sub forma reducerii accizei. Chiar dacă adăugăm și veniturile din taxa de solidaritate, acoperim doar o parte din costurile bugetare ale sprijinului pe care îl acordăm”, se mai arată în mesajul publicat de Ilie Bolojan. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor