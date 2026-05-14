Daniel Zamfir, acuzații grave la adresa PNL: Bolojan, cu frații Micula și cu Ministerul de Finanțe ar fi împărțit banii din Fondul de rezervă pe un șervețel

Zamfir îi acuză pe Ilie Bolojan, dar și pe Ludovic Orban care era premier, că ar fi împărțit, în 2019, din fondul de rezervă, banii ca despăgubiri pentru procesul câștigat de frații Micula la Cutea Internațională de Arbitraj, atunci când statul a alocat 912,5 milioane de lei, după un șir de procese între statul român și cei doi frați din Bihor.

„Cu un șervețel sau pe un șervețel și pe un pix, Ilie Bolojan, cu frații Nicula și cu avocatul fraților Nicula, în prezența funcționarilor din Ministerul de Finanțe, împărțeau banii din fondul de rezervă pe șervețel. Este poate cel mai grav trafic de influență în cabinetul unui prim ministru care s-a petrecut de la Revoluție încoace”, acuză senatorul PSD, Daniel Zamfir.

Cu toate acestea, despre acel episod, Ludovic Orban a declarat că statul român era obligat să plătească despăgubirile.

„În 2019, când am preluat guvernul, am fost confruntat cu o situaţie extrem de gravă, existau popriri pe conturile unor companii de stat şi riscul de blocare a finanţării ROMATSA. Statul român era obligat să plătească acea despăgubire, câştigată de fraţii Micula la Curtea de Arbitraj ICSID. Am negociat şi am plătit cea mai mică sumă posibilă”, a spus Orban, într-un interviu mai vechi, în luna noiembrie a anului trecut.

Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan de complicitate, susținând că actualul premierul interimar s-ar fi implicat pentru a le obține câștiguri celor doi afaceriști orădeni.

„Reformatorul și gardianul banilor publici, ne arată o complicitate cel puțin condamnabilă pentru ca miliardarii de la Oradea să primească, să beneficieze de câștiguri suplimentare din această acțiune, pentru că, nu-i așa, au solicitat și au obținut penalități de 100.000 de dolari pe săptămână și o amendă de peste 15 milioane de lei. Aici am constatat că, în loc să fie alături de funcționarii Ministerului de Finanțe care luptau cu mafia de la Oradea, le-a cerut să cedeze în favoarea miliardarilor orădeni”, a susține Zamfir.

Zamfir susține că funcționarii Ministerului de Finanțe s-ar fi dus în cancelaria prim-ministrului să ceară o soluție pentru acumularea de penalități, moment în care prim-ministrul nu ar fi intervenit.

„Adică funcționarii Ministerului de Finanțe care se duseseră în cancelaria primului-ministru să solicite rezolvarea acestei chestiuni, tocmai pentru că se acumulau penalități și penalitățile astea acumulate în momentul ăsta noi am estimat că sunt 600 de milioane, dar nu știu cât se vor acumula, pentru că nu este soluționată chestiunea. Aici vă spuneam de ceea ce înseamnă inacțiunea primului ministru, pentru că angajații Ministerului de Finanțe pur și simplu au fost trimiși acasă după ce au prezentat aceste discuții care au avut loc discuția celebră cu șervețelul”, susține Zamfir.

Zamfir acuză că statul român le-ar fi permis fraților Micula să înstrăineze o mare parte din active, respectiv, referindu-se la dosarul în cadrul căruia, înainte să plătească ajutorul de stat declarat ilegal de 400 de milioane de euro, frații Micula ar fi transferat activele în patrimoniul mai multor societăți, pentru a evita recuperarea unor sume uriașe stabilite printr-o decizie a unei instanțe europene, care a obligat statul român să recupereze de la grupul vizat aproximativ 400 de milioane de euro, din care 178 de milioane reprezintă debitul principal, restul fiind dobânzi și penalități. Instanța europeană a stabilit că acești bani au fost plătiți sub forma unui ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014-2019.

„Faptul că s-a tergiversat și s-a reușit mutarea procesului la Oradea, nu întâmplător, s-a permis fraților Micula să înstrăineze o mare parte din active, practic, statul român să fie în incapacitatea de a valorifica cumva în această chestiune. Așadar, repet, a existat, evident, dincolo de acțiunea lui Orban, evidentă, există și această complicitate cu actualul prim-ministru, evident, din motivele care eu cred că sunt evidente”, acuză social-democratul.

Cu toate acestea, Orban, care era premier în 2019 a negat că Ilie Bolojan ar fi facilitat orice întâlnire dintre frații Micula și Orban. „Numai minciuni. N-a avut nicio legătură Bolojan cu fraţii Micula. Este o minciună gogonată”, a declarat acesta, într-un interviu acordat în luna noiembrie.

Cu toate acestea, Zamfir a precizat că solicită instituțiilor abilitate ale statului să verifice modul în care „au acționat și continuă să acționeze cei care ar fi trebuit să apere interesele statului în acest caz”.