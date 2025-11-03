Ludovic Orban, despre despăgubirea fraţilor Micula: Eram obligaţi să plătim

Consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, a declarat luni la Digi24 că decizia de a plăti despăgubirile către fraţii Micula, în perioada în care conducea Guvernul, a fost una impusă de o hotărâre arbitrală internaţională pe care România era obligată să o respecte.

„În 2019, când am preluat guvernul, am fost confruntat cu o situaţie extrem de gravă, existau popriri pe conturile unor companii de stat şi riscul de blocare a finanţării ROMATSA. Statul român era obligat să plătească acea despăgubire, câştigată de fraţii Micula la Curtea de Arbitraj ICSID. Am negociat şi am plătit cea mai mică sumă posibilă”, a spus Orban.

El a adăugat că, dacă nu s-ar fi făcut plata, „statul român risca să fie prejudiciat şi mai grav”, subliniind că hotărârea era definitivă şi trebuia pusă în aplicare.

Orban a respins categoric speculaţiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi intermediat întâlniri între el şi fraţii Micula.

„Numai minciuni. N-a avut nicio legătură Bolojan cu fraţii Micula. Este o minciună gogonată”, a spus fostul premier.

Declaraţiile sale vin în contextul percheziţiilor derulate în dosarul despăgubirilor acordate fraţilor Micula, anchetă care vizează suspiciuni de delapidare şi evaziune fiscală.

Potrivit autorităţilor, despăgubirea plătită de statul român nu mai poate fi recuperată.

Poliţiştii fac percheziţii la mai multe sedii de firme din judeţul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală şi delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula. Cei doi fraţi nu sunt, însă, în ţară luni, în timpul desfăşurării percheziţiilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din anchetă.