Spania va plăti 20 de milioane de euro despăgubiri victimelor accidentului feroviar din Adamuz

Potrivit oficialilor, familiile victimelor decedate vor primi câte 216.000 de euro fiecare, în termen de cel mult trei luni. Suma este compusă din 72.000 de euro ca ajutor guvernamental neimpozabil, 72.000 de euro ca plată anticipată din asigurarea operatorului feroviar și încă 72.000 de euro proveniți din asigurarea obligatorie de călătorie a pasagerilor.

Anunțul a fost făcut de Oscar Puente, ministrul Transporturilor de la Madrid. „Știm că procedurile obișnuite și termenele legale nu răspund întotdeauna urgenței vitale a unei tragedii ca aceasta. Incertitudinea economică nu poate fi agravată pe lângă durerea emoțională”, a declarat Puente, citat de Reuters.

Despăgubirile acordate persoanelor rănite vor varia între 2.400 și 84.000 de euro, în funcție de gravitatea leziunilor.

Anunțul a fost făcut pe fondul mai multor accidente feroviare. Pe 18 ianuarie, în localitatea Adamuz, două trenuri de mare viteză au deraiat, provocând decesul a 45 de persoane și rănirea altor 150.

La scurt timp după accidentul din Adamuz, un tren de navetiști din zona metropolitană Barcelona a deraiat, iar în urma accidentului o persoană a murit și alte 37 au fost rănite.