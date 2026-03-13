Prima pagină » Social » Grav accident la intrarea în București. O femeie a murit

O femeie de 52 de ani, pasageră într-un autoturism, a murit vineri în urma unui accident rutier produs la intrare în București. În accident au fost implicate patru mașini.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 mart. 2026, 14:42, Social

Un accident de circulație în care au fost implicate patru autovehicule, s-a produs vineri în jurul orei 13.20, în zona Pod Europa, pe sensul de intrare în Municipiul București..

Polițiștii de la Brigada Rutieră a anunțat că mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, urmează să fie stabilit numărul persoanelor care vor fi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea unei femei, pasager, în vârstă de 52 de ani, au aplicat manevre de resuscitare asupra acesteia, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul”, au transmis polițiștii.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind “zero”.

Polițiștii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere în colaborare cu polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au restricționat total circulația pe sensul de intrare în București, dinspre Afumați, traficul rutier fiind deviat către alte intrări în Capitală.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

