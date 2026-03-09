Tragedie pe mare în Turcia. 14 migranți morți după un impact cu Paza de Coastă, în Antalya

Incidentul a avut loc în apropierea districtului Finike, pe coasta sudică a Turciei, o zonă cunoscută ca rută frecvent utilizată de migranți care încearcă să ajungă pe mare către Europa, scrie Reuters.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, accidentul cu migranți din Turcia s-a produs după ce ambarcațiunea a fost detectată în zorii zilei de luni de radarele pazei de coastă. Barca pneumatică, care se deplasa cu viteză mare, a refuzat să se oprească, în ciuda avertismentelor repetate transmise de forțele navale.

În timpul tentativei de fugă, barca migranților a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă. Impactul a fost violent, provocând pierderi de vieți omenești și rănirea mai multor persoane aflate la bord.

În urma accidentului, șase migranți și un cetățean turc au fost salvați din mare. Autoritățile au confirmat însă că 14 persoane au fost găsite decedate. Alte 15 persoane au reușit să continue deplasarea cu ambarcațiunea avariată până la țărm, unde au fost ulterior reținute de forțele de securitate.

Operațiunile de salvare au fost desfășurate rapid, implicând nave și echipe medicale, însă condițiile de navigație și viteza mare a bărcii au contribuit la gravitatea incidentului.

Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii și pentru a identifica eventualele rețele implicate în organizarea transportului ilegal de migranți.