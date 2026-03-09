Insula Kharg, punctul vital al petrolului iranian, ar putea deveni ținta SUA

Terminalul petrolier de pe Kharg este considerat centrul industriei petroliere iraniene. Aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului trec prin această insulă înainte ca petrolierele să își continue drumul prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante coridoare energetice ale lumii. Insula are o capacitate de încărcare estimată la aproximativ 7 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce o transformă într-o infrastructură esențială pentru veniturile statului iranian.

Modelul Venezuela

Deși luptele au intrat în cea de-a doua săptămână, insula nu a fost atacată până acum – cel mai probabil în speranța de a captura intacte active cheie – dar importanța sa economică majoră pentru Teheran o face și vulnerabilă. Washingtonul ia în calcul însă controlul acestui punct strategic pentru a limita capacitatea Iranului de a finanța conflictul.

„Există o dimensiune a situației despre care aproape nimeni nu vorbește: insula Kharg”, a declarat Jan van Eck, directorul general al VanEck Funds, într-o intervenție la CNBC. „Acolo este exportat aproximativ 90% din petrolul Iranului – este un punct de blocaj. Dacă ne uităm la strategia aplicată de Trump în Venezuela, a tăiat exporturile de petrol și accesul la valută forte. Este posibil să vrea același tip de pârghie și în acest caz”, a spus acesta.

Controlul asupra insulei ar putea tăia principala sursă de venit a Iranului, deoarece exporturile de petrol reprezintă pilonul central al economiei țării. Totuși, o astfel de operațiune ar fi extrem de complicată din punct de vedere militar, susțin experții.

SUA a analizat deja capturarea insulei

Oficialii americani au analizat deja scenariul capturării acestui punct strategic, potrivit Axios. Deși Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz pentru transportul maritim al altor state din Golful Persic, propriile petroliere continuă să tranziteze zona fără restricții. Această situație permite ca o parte din petrolul iranian – destinat în principal Chinei – să continue să circule, evidențiind accesul constant al Beijingului la țițeiul iranian chiar și în condițiile actualului conflict.

Analiștii avertizează că preluarea insulei ar necesita o operațiune cu trupe la sol, nu doar lovituri aeriene. În plus, o eventuală ocupare ar putea transforma Kharg într-o țintă permanentă pentru drone sau atacuri iraniene.

Atacul asupra insulei ar putea arunca în aer piața petrolului

Un alt risc major este impactul asupra pieței energetice globale. Prețul petrolului a depășit deja 100 de dolari pe baril, iar o escaladare care ar afecta infrastructura energetică iraniană sau transportul prin Strâmtoarea Hormuz ar putea provoca noi creșteri ale cotațiilor.

În mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele transportate la nivel mondial trec prin Strâmtoarea Hormuz. În contextul actualului conflict, traficul maritim în zonă a fost deja afectat, sporind temerile privind o criză energetică de durată.