Dilemă. De ce americanii nu au atacat insula care asigură 90% din exporturile de petrol ale Iranului

Insula Kharg este situată la aproximativ 24 de kilometri de coasta Iranului și este considerată piesa centrală a industriei petroliere iraniene, potrivit CNBC. Experții internaționali estimează că aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării trec prin instalațiile de pe insulă. Alte calcule arată că terminalul de pe insulă are o capacitate de încărcare de aproximativ 7 milioane de barili pe zi.

În ciuda importanței sale strategice, insula nu a fost atacată de americani și israelieni. Dilema a fost analizată de experți. Unii cred că o capturare a insulei ar reprezenta o grea lovitură pentru regimul iranian.

„Desigur, odată cu oprirea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, oricum nu pot vinde petrol, dar privind în perspectivă, capturarea ar oferi SUA un avantaj în timpul negocierilor, indiferent de regimul care se află la putere după încheierea operațiunii militare”, a declarat Petras Katinas, cercetător în domeniul climei, energiei și apărării la RUSI, un think tank de apărare cu sediul la Londra.

Riscul unei operațiuni terestre

Alți analiști spun că orice încercare de a captura insulă implică o operațiune cu trupe terestre. De la izbucnirea conflictului, americanii nu au avut intervenții terestre în Iran.

„Dacă președintele Trump ar decide să cucerească acest centru esențial, ar da o lovitură semnificativă regimului iranian, deoarece l-ar priva de o sursă critică de venit. O astfel de mișcare ar aminti de intervenția SUA în Venezuela la începutul anului, când a preluat efectiv controlul asupra sectorului petrolier al țării. Deși ar putea sugera reluarea exporturilor de petrol iranian – sub supravegherea SUA, desigur, și numai dacă strâmtoarea se redeschide – aceasta ar rămâne în același timp vulnerabilă la atacurile cu drone din interiorul Iranului. O eventuală ocupație americană a insulei ar complica și mai mult o situație deja complexă”, a declarat Tamas Varga, analist petrolier la PVM.

De asemenea, experții avertizează că un atac asupra insulei ar putea duce la o explozie a prețului petrolului. Totodată, specialiștii se tem că scenariul va avea efecte și mai complicate dacă Iranul va decide să-și distrugă terminalul de pe insulă pentru a preveni ocuparea sa de către americani.

În urma războiului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut la peste 100 de dolari pe baril, producând efecte în întreaga lume.