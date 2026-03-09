Cer negru, ploaie acidă și aer otrăvit: ce trăiesc acum cei 10 milioane de locuitori ai Teheranului. VIDEO

Oamenii din Teheran s-au trezit acoperiți de funingine. Soarele era invizibil. Oamenii au aprins luminile în case pentru a vedea în întuneric.

Patru depozite de petrol bombardate, un oraș de 10 milioane de oameni sufocat de fum toxic și ploi acide. Locuitorii Teheranului povestesc pentru Guardian cum arată capitala Iranului după atacuri.

Black rain has fallen over Tehran after strikes on oil facilities, coating streets and rooftops in dark, oily waterpic.twitter.com/It8U6SCvaY — Massimo (@Rainmaker1973) March 8, 2026

Șase persoane au fost ucise și 20 rănite la unul dintre depozitele lovite. Autoritățile au avertizat asupra riscului de ploaie acidă toxică.

Negin, activistă și fostă deținută politică, a descris situația drept „apocaliptică”. „Fumul a acoperit întregul oraș. Am dificultăți severe de respirație și arsuri la ochi și gât.”

Toxic în aer, în apă, în ploaie

Semiluna Roșie iraniană a avertizat că substanțele chimice pot afecta pielea și plămânii. Locuitorii au fost sfătuiți să nu pornească aparatele de aer condiționat și să protejeze alimentele expuse.

Un medic iranian stabilit în Marea Britanie a avertizat că particulele fine pot agrava astmul și bolile pulmonare. Pot crește și riscul unor forme de cancer.

Măștile au dispărut rapid din farmacii. „Chiar și măștile sunt greu de găsit”, spune Negin.

Mehdi, proprietar de restaurant în vestul orașului, compară teroarea cu pandemia de Covid. „Ne este atât de frică încât nici măcar nu îndrăznim să curățăm ferestrele”.

El refuză să servească mâncare până când nu știe că apa este sigură. „Credeți-mă, suntem pe cont propriu”.

Teheran: Fuga din orașul în flăcări

Mehnaz, 39 de ani, a încercat să fugă în miez de noapte. Internetul fusese tăiat de autorități. Nu știa ce fusese lovit și unde.

A reușit să plece duminică la prânz, după ore de așteptat la coadă pentru câțiva litri de benzină raționalizată.

„Depozitul încă ardea. Noaptea părea zi, iar ziua părea noapte. Atât de întunecată, la fel ca viitorul nostru”.