Prima pagină » Social » Două femei au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu

Două femei au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu

Doup femei, ambele de 72 de ani, au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu, sâmbătă, după ce șoferul nu ar fi asigurat corespunzător ușile vehiculului. Una dintre ele s-a ales cu o mână ruptă, cealaltă s-a lovit la cap.
Două femei au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu
foto reprezentativ
Laura Buciu
07 mart. 2026, 13:34, Social

Polițiștii rutieri din Sibiu au intervenit la un accident de circulație, produs pe strada Siretului din municipiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, șoferul, un bărbat de 53 din Sibiu, a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani, s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului, cele două femei au fost rănite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Una dintre victime a suferit o fractură la mână, iar cealaltă s-a lovit la cap.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor