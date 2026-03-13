Prima pagină » Social » Tragedie în Constanța: o fetiță de 5 ani a murit într-un incendiu. Mama și fratele ei, la spital

Tragedie în Constanța: o fetiță de 5 ani a murit într-un incendiu. Mama și fratele ei, la spital

Incendiu în Topalu, județul Constanța. O fetiță de 5 ani a murit după ce casa familiei a luat foc. Mama de 26 de ani și fratele de 7 ani au fost transportați la spital.
Andreea Tobias
13 mart. 2026, 14:29, Social

Incendiul a izbucnit seara, la o locuință din Topalu. Polițiștii orașului Hârșova au fost alertați prin apel 112 și s-au deplasat imediat la fața locului.

În casă se aflau trei persoane: o femeie de 26 de ani și cei doi copii ai săi.

Echipajele medicale au declarat decedată fetița de 5 ani. Mama și băiatul de 7 ani au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs incendiul.

