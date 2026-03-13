Misiune pentru salvarea unei femei la Borșa. Ea este victima unui incendiu de vegetație

Salvamont anunță că echipele de salvamontiști din Maramureș intervin vineri în sprijinul echipajele de la Ambulanță și SMURD, „într-o situație critică declanșată de un incendiu de vegetație”.
Este vorba despre o femeie găsită în stare de inconștiență. Din cauza lipsei căilor de acces pentru autospeciale, salvatorii montani parcurg pe jos o distanță de aproximativ un kilometru, transportând echipamentul medical necesar.
Echipele medicale se ocupă de stabilizarea victimei la fața locului. Salvatorii montani vor asigura evacuarea terestră folosind targa specială din cadrul echipamentului standard pentru transportul în siguranță pe teren accidentat, au precizat reprezentanții Salvamont.