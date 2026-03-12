Un veterinar avertizează: schimbarea pe care o fac animalele de companie înainte să moară

Dr. Banks a descoperit schimbarea în timpul unei vizite la domiciliu pentru eutanasie. Proprietarul unei pisici cu boală renală a menționat că respirația acesteia mirosea diferit, potrivit Daily Express.

Veterinarul a explicat mecanismul: rinichii bolnavi nu mai filtrează corect sângele. Toxinele se acumulează în organism. Acestea produc un miros specific în respirație. Schimbarea nu apare doar la pisici, ci și la câini cu aceeași afecțiune.

Cum miroase respirația în caz de boală renală

Dr. Banks descrie mirosul ca „un fel de miros de amoniac”. Ea și colegii îl numesc „miros uremic”. Este un miros înțepător, similar cu cel al urinei sau transpirației. Afecțiunea se numește uremie și apare când rinichii nu mai elimină eficient produsele reziduale. Este un semnal de alarmă atât la pisici, cât și la câini.

Ce alte boli pot schimba mirosul respirației

Boala renală nu este singurul motiv. O infecție în gură poate produce un miros foarte urât. O tumoare sau o masă necrotică în cavitatea bucală are același efect. „Uneori, la pisici, aceasta se află chiar în partea din spate a gurii sau sub limbă și nu o veți vedea imediat”, explică veterinara. Afecțiunile hepatice pot schimba și ele mirosul respirației. Diabetul produce un miros mai dulce, diferit de cel uremic.

Ce trebuie să faceți dacă observați schimbarea

Dr. Banks subliniază că nu este nevoie de panică imediată. Este nevoie însă de acțiune rapidă. Programați o consultație veterinară cât mai curând posibil. Medicul veterinar va putea evalua simptomul în context clinic. Va oferi sfaturi personalizate și, dacă este cazul, va recomanda analize. Orice schimbare de miros indică de obicei că organismul animalului nu își mai poate îndeplini funcțiile normal.