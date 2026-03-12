Falsă narațiune distribuită în mediul online, demontată de Jandarmerie

Jandameria Română a preluat imaginea pe care a catalogat-o drept falsă, ca și narațiunea ce o însoțește.

„Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele. Pentru mulți dintre noi poate părea o poveste emoționantă, dar, în spatele ei, ascunde informații false”, a transmis Jandarmeria Română.

Reprezentanții Jandarmeriei explică și care sunt motivele pentru care povestea menită să creeze emoție este, de fapt o dezinformare, fără legătură cu realitatea. Pe lângă argumentele de ordin juridic, detaliile fotografiei arată că este un fals.

„Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii. Și, niciodată, nu va fi trecut cu vederea de un om al legii. Da, facem acte caritabile, dar nu omitem încălcarea legii

Detaliile de pe ținuta jandarmului, crede-ne pe cuvânt, nu au legătură cu uniforma noastră

Nici literele de pe cutia de lapte (suntem și noi părinți)

Această narațiune falsă se adaugă celorlalte pe care Jandarmeria le-a semnalat și demontat în cadrul campaniei de combatere a dezinformării, „Sunt George și sunt real!”., a precizat Jandarmeria.

Postarea oficială se încheie cu sfatul ca urmăritorii unor astfel de narațiuni să se informeze întotdeauna din surse oficiale și să nu distribuie o informație care distorsionează adevărul, oricât de emoționantă ar părea.