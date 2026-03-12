Prima pagină » Social » Falsă narațiune distribuită în mediul online, demontată de Jandarmerie

Falsă narațiune distribuită în mediul online, demontată de Jandarmerie

O poveste emoționantă, dar falsă, însoțită de o imagine la fel de falsă circulă în mediul online. În prim plan se află un jandarm care ar fi iertat un bărbat, prins că a furat lapte praf dintr-un magazin, pentru copilul său. Reprezentanții Jandarmeriei explică de ce postarea este un fals.
Falsă narațiune distribuită în mediul online, demontată de Jandarmerie
Foto: Jandarmeria Română
Laurențiu Marinov
12 mart. 2026, 14:07, Social

Jandameria Română a preluat imaginea pe care a catalogat-o drept falsă, ca și narațiunea ce o însoțește.

„Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele. Pentru mulți dintre noi poate părea o poveste emoționantă, dar, în spatele ei, ascunde informații false”, a transmis Jandarmeria Română.

Reprezentanții Jandarmeriei explică și care sunt motivele pentru care povestea menită să creeze  emoție este, de fapt o dezinformare, fără legătură cu realitatea. Pe lângă argumentele de ordin juridic, detaliile fotografiei arată că este un fals.

„Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii. Și, niciodată, nu va fi trecut cu vederea de un om al legii. Da, facem acte caritabile, dar nu omitem încălcarea legii

Detaliile de pe ținuta jandarmului, crede-ne pe cuvânt, nu au legătură cu uniforma noastră

Nici literele de pe cutia de lapte (suntem și noi părinți)

Această narațiune falsă se adaugă celorlalte pe care Jandarmeria le-a semnalat și demontat în cadrul campaniei de combatere a dezinformării, „Sunt George și sunt real!”., a precizat Jandarmeria.

Postarea oficială se încheie cu sfatul ca urmăritorii unor astfel de narațiuni să se informeze întotdeauna din surse oficiale și să nu distribuie o informație care distorsionează adevărul, oricât de emoționantă ar părea.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Care este condimentul care nu trebuie pus niciodată în ciorba de fasole. Îi strică tot gustul
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor