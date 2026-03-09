Un veterinar avertizează asupra a cinci rase de câini pe care „nu le-ar alege niciodată”

În urma unor astfel de evenimente, unii ar putea lua în considerare achiziționarea unui animal de companie, scrie Express.

Cu toate acestea, este esențial să se facă alegerea corectă, iar pentru a ajuta în acest sens, un medic veterinar a identificat cinci rase pe care el însuși nu le-ar deține niciodată.

Veterinarul a împărtășit o listă cu explicații pentru deciziile sale, care se referă frecvent la probleme de sănătate ale animalelor, și a recunoscut că acest lucru exclude unele animale care, în alte condiții, ar fi perfecte pentru el personal.

Subliniind că oamenii ar trebui să „țină minte că, în cele din urmă, este doar părerea mea”, el și-a început lista, informându-și urmăritorii că „s-ar putea să nu fiți de acord”. Acestea sunt cele cinci rase pe care le-ar evita și motivele sale.

Chow chow

Pe locul cinci s-a clasat chow chow. El a spus: „Sunt sigur că există și câini drăguți, dar mi se pare că de multe ori nu au un temperament foarte plăcut. Pot fi foarte distanți și adesea sunt foarte agresivi la veterinar. Dar este destul de greu să le pui botniță, suferă destul de des, au o mulțime de probleme cu ochii, iar limbile lor violete sunt puțin deranjante”.

Cavalier King Charles Spaniel

El a continuat: „Din păcate, pe locul patru se află Cavalier King Charles Spaniel. Sunt cei mai drăguți câini și, dacă ar fi să aleg o rasă de câini pentru mine, dacă nu ar fi toate problemele lor de sănătate. Aproape toți suferă de aceeași boală cardiacă numită boala valvei mitrale, ceea ce înseamnă că mulți dintre ei își petrec ultimele zile tușind și scuipând, luptându-se să respire și, în cele din urmă, murind de insuficiență cardiacă. Bine, trebuie să moară de ceva. Dar, în opinia mea, nu este corect să crești un câine cu o probabilitate atât de mare de a se îmbolnăvi”.

Daschund

Pe locul al treilea se află dachshundul – o altă rasă pe care el o descrie ca fiind „adorabilă”. El explică: „Unii dintre pacienții mei preferați sunt câinii de tip sosis, dar unul din patru dintre ei dezvoltă probleme de spate pe parcursul vieții, care pot varia de la simple dureri până la paralizie completă. Acest lucru înseamnă adesea că trebuie să fie supuși unei operații la coloană vertebrală, ceea ce este, evident, o intervenție majoră și are o perioadă de recuperare foarte lungă. Din nou, au personalități fantastice, dar potențialul de a provoca suferință este prea mare”.

Shar Pei

El a început prin a sublinia că această rasă are chiar și o boală numită după ea, cunoscută sub numele de febra Shar Pei. El a remarcat că, deși unii crescători produc acum Shar Pei mai puțin exagerați, „majoritatea sunt prea ridați”.

„Sunt atât de ridați încât trebuie să li se fixeze pleoapele pentru ca părul să nu le frece ochii. Au mereu probleme cu pielea. Au canale auriculare mici și înguste la veterinar, încearcă adesea să muște fața întregului personal, majoritatea Shar Pei pe care îi văd au o mulțime de probleme de sănătate”.

Rase cu bot plat

Veterinarul a grupat mai multe rase pentru locul său de top, afirmând: „Practic, orice rasă de câini cu bot plat sau brahicefalică, cum ar fi buldogul francez, buldogul sau mopsul. Societatea a normalizat faptul că aceste câini sforăie, ceea ce înseamnă că nu pot respira foarte bine”.

El a continuat: „Există exemplare din aceste rase care sunt mai sănătoase decât altele, dar sunt atât de predispuse la atât de multe probleme, probleme ale coloanei vertebrale, probleme ale pielii, probleme ale ochilor, încât faptul că peste jumătate dintre ele trebuie să nască prin cezariană este o problemă etică suficientă pentru mine încât să nu-mi doresc niciodată să am unul. Dacă tu ești de acord cu asta, nu-i nimic, dar pentru mine personal, nu este foarte corect”.