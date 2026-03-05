Câini fără stăpân eutanasiați ilegal. Polițiștii și procurorii fac percheziții în patru județe

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii și procurorii fac joi dimineața 20 de percheziții în două cauze penale.

Perchezițiile au loc în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediile unor instituții publice.

Cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe primării pentru capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptați sau revendicați ar fi fost eutanasiați fără drept.

Totodată, în luna octombrie 2025, o firmă ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o primărie, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân. Ulterior, reprezentanții societății ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deși nu ar fi deținut capacitatea logistică necesară și nu ar fi executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă și obținând în mod injust suma de peste 100.000 de lei.

Numărul total al câinilor care fac obiectul verificărilor urmează a fi stabilit cu exactitate în cadrul anchetei.

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, vor fi conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri.