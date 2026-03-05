Câți străini au primit avize de muncă în România în primele două luni ale anului

IGI a emis, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie, 23.548 de avize de muncă pentru străini.

Dintre acestea, 20.146 de avize au fost eliberate din contingentul stabilit pentru anul 2026, iar diferența reprezintă avize emise pentru schimbarea angajatorului.

Cei mai mulți străini pentru care s-au emis avize din contingent au fost încadrați ca lucrători permanenți, categorie pentru care au fost emise 19.974 de avize.

Au mai fost emise 104 avize pentru lucrători sezonieri, 34 pentru lucrători înalt calificați, 23 pentru lucrători detașați și 11 avize pentru persoane transferate în cadrul aceleiași companii.