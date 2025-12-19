Prima pagină » Social » IGI: Peste 100.000 de permise de ședere eliberate de polițiștii de imigrări, în primele 11 luni ale anului

IGI: Peste 100.000 de permise de ședere eliberate de polițiștii de imigrări, în primele 11 luni ale anului

Polițiștii de imigrări au emis peste 100.000 de permise de ședere pentru străinii care au ales să locuiască legal în România, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).
Sursa foto: Inspectoratul General pentru Imigrări
Iulian Moşneagu
19 dec. 2025, 10:47, Social

Într-un context migrator dinamic și divers, România rămâne o opțiune tot mai frecvent aleasă de străini pentru muncă, studii sau stabilire pe termen lung”, transmite IGI.

Conform datelor oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie, la nivel național, au fost eliberate 100.914 permise de ședere.

Dintre acestea, 96.579 au fost permise de ședere temporară, acordate pentru diverse scopuri, precum angajarea în muncă, studiile sau reîntregirea familiei.

„Datele evidențiază activitatea susținută a structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări, care gestionează zilnic un număr semnificativ de solicitări, asigurând respectarea strictă a cadrului legal și un tratament corect și profesionist pentru fiecare beneficiar”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții instituției subliniază că „polițiștii de imigrări vor fi la datorie și în perioada următoare și vor asigura sprijin tuturor celor care au nevoie”.

