Autobuzele din Constanța și-au reluat activitatea, dar e anunțat un nou protest pentru marți

Protestul spontan întins pe trei zile de la CT Bus s-a sfârșit vineri dimineață, odată cu ieșirea autobuzelor pe traseu, se arată într-un comunicat al societății de transport public Constanța.

„De vineri, 19 decembrie, de la ora 05.15, autobuzele CT Bus revin pe trasee. Programul de transport se va desfășura normal”, arată comunicatul.

Liderul Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe Constanța arată, însă că cele trei zile de protest nu a adus nicio rezolvare a tensiunilor dintre angajați și conducere, căreia I s-a cerut demisia fără s-o obțină.

„Nu am ajuns la o înțelegere, însă riscurile sunt mari, existând posibilitatea desfacerii contractului de muncă. Ne-am gândit și la cetățenii orașului”, a declarant Bogdan Gheorghe.

Angajații societății de transport public Constanța și-au reluat, așadar, activitatea, fără ca doleanțele lor să fie luate în seamă.

Informații de context

Ei au protestat încă de mați împotriva conducerii pe care au acuzat-o de proaste practici manageriale, au protestat, de asemenea, împotriva tăierii sau eliminării primelor de Crăciun și a amenințărilor de concedieri massive.

Decizia de a înceta protestul a venit oarecum surprinzător, mai ales că reprezentanții protestatarilor au dat asigurări că nu vor înceta protestul decât după demisia directorului general, Fănel Popa și a celui economic, Inna Bela, asta în ciuda a 600 de semnături strânse, dintr-un total de 700 de angajați.

În tot acest timp, constănțenii au fost nevoiți să recurgă la metode alternative de transport, care i-a costat în două zile dublul abonamentului pe o lună.

Un nou protest este anunțat pentru marți, 23 decembrie, la ora 14.00, în fața Primăriei Constanța.