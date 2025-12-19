Prima pagină » Social » Șase răniți după ce o mașină a intrat într-un cap de pod în Constanța. Șoferul nu oprise la semnalele polițiștilor

Șase persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat vineri dimineața într-un cap de pod în localitatea Deleni, județul Constanța. Anterior, șoferul nu a oprit la semnalele făcute de polițiști.
Foto: ISU Constanța
Cosmin Pirv
19 dec. 2025, 10:23, Social

Potrivit IPJ Constanța, accidentul a avut loc pe DN 3, în localitatea Deleni.

Polițiștii au stabilit că mașina condusă de un bărbat de 29 de ani a părăsit partea carosabilă și ar fi intrat într-un cap de pod.

În urma impactului, doi bărbați au fost răniți grav, iar alți patru au suferit leziuni ușoare.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Toate cele șase victime au fost transportate la Spitalul Județean Constanța, a anunțat ISU Constanța.

Polițiștii ade frontieră au anunțat că vineri dimineața au efectuat semnale regulamentare de oprire pentru un autoturism înmatriculat în Bulgaria.

Șoferul însă nu a respectat semnalele și a continuat deplasarea.

Ulterior, vehiculul a fost identificat de polițiștii din cadrul IPJ Constanța, în localitatea Deleni, oprit pe marginea carosabilului și prezentând avarii.

La nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Băneasa se desfășoară verificări pentru stabilirea situației legale a persoanelor aflate în autoturism și a circumstanțelor în care acestea se aflau pe teritoriul României, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

